AB–Çin hattında teknoloji merkezli güç mücadelesi

Brüksel’de oluşan yeni yaklaşım, teknolojiyi küresel rekabetin en hassas cephesi olarak tanımlıyor. Çünkü veri akışları, algoritmalar ve çip üretim kapasitesi artık ulusal güvenlik kavramının bir parçası kabul ediliyor. Bu çerçevede atılan adımlar, ekonomik rasyonalite ile stratejik kaygıların kesişim noktasında şekilleniyor.

Açık pazar ilkesi yerini seçici korumaya bırakıyor

Avrupa Birliği uzun yıllar boyunca serbest ticaret ve küresel entegrasyonun en güçlü savunucularından biri oldu. Ancak pandemi döneminde yaşanan çip tedarik krizi ve ardından gelen enerji arz şokları, dışa bağımlılığın maliyetini görünür kıldı. Üretim zincirlerindeki kırılmalar, stratejik sektörlerde tek taraflı bağımlılığın sürdürülebilir olmadığını ortaya koydu.

Bu deneyim Brüksel’de daha temkinli bir ekonomik paradigma doğurdu. Avrupa Çip Yasası kapsamında milyarlarca euroluk teşvik paketleri devreye alınırken, araştırma projelerine katılımda güvenlik kriterleri sıkılaştırıldı. Özellikle veri güvenliği, fikri mülkiyet hakları ve kritik altyapıların korunması gibi başlıklar, Çinli aktörlerin bazı programların dışında tutulmasının gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Ancak bu tercih yalnızca teknik bir güvenlik meselesi değil; aynı zamanda diplomatik sonuçlar doğurma potansiyeline sahip. Çin’in karşı önlemler alması, Avrupa şirketlerinin Asya pazarındaki faaliyetlerinin etkilenmesi ve küresel teknoloji bloklarının daha belirgin hale gelmesi ihtimaller arasında. Bu da dünya ekonomisinin daha parçalı bir yapıya evrilebileceğine işaret ediyor.

Yine de Avrupa’nın yönelimi tamamen içe kapanma anlamına gelmiyor. Amaç, kritik alanlarda kontrolü artırırken küresel rekabetin dışında kalmamak. Diğer bir ifadeyle, koşulsuz açıklık döneminin yerini güvenlik filtresinden geçen, daha seçici ve çıkar odaklı iş birlikleri alıyor. Bu dönüşüm, AB–Çin hattında önümüzdeki yılların en belirleyici güç mücadelesi başlıklarından biri olmaya aday.