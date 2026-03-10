AB/Costa: Orta Doğu savaşının tek kazananı Rusya

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de AB büyükelçilerine yönelik yaptığı konuşmada "Bu savaşta şimdiye kadar yalnızca bir kazanan var: Rusya" dedi. Enerji fiyatlarının yükselmesiyle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı finanse etmek için yeni kaynaklar elde ettiğini belirten Costa, Moskova'nın aynı zamanda Ukrayna cephesine gönderilebilecek askeri kapasitenin başka yöne çekilmesinden ve Orta Doğu çatışmasının gündemi ele geçirmesiyle Ukrayna'ya yönelik ilginin azalmasından da kazanım sağladığını vurguladı.

Konuşmasında yeni gerçekliğe dikkat çeken Costa, Rusya'nın barışı ihlal ettiğini, Çin'in ticareti sekteye uğrattığını ve ABD'nin uluslararası kurallara dayalı düzene meydan okuduğunu ifade etti. Bu yeni gerçeklikte AB'nin kurallara dayalı uluslararası düzeni savunması gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu'daki taraflara azami itidal çağrısında bulunan Costa, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi. "Özgürlük ve insan hakları bombalarla elde edilemez. Bunları koruyan tek şey uluslararası hukuktur" diyen Costa, daha fazla tırmanıştan kaçınılması gerektiğini belirterek, böyle bir yolun Orta Doğu'yu, Avrupa'yı ve ötesini tehdit ettiğini kaydetti.