  3. ABD, 2012’de kapattığı Şam Büyükelçiliğini yeniden açmayı değerlendiriyor
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi Kongre’ye gönderdiği mesajda, “Suriye’deki büyükelçilik faaliyetlerini aşamalı olarak yeniden başlatma niyetindeyiz.” ifadesine yer verdi.

2012 yılında güvenlik gerekçesiyle kapatılan ABD’nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Sürece ilişkin resmi takvime dair ayrıntı paylaşılmazken, diplomatik temasların devam ettiği ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı , başkent Şam’ın Ebu Rummane Mahallesi’nde bulunan ABD Büyükelçiliği yerleşkesini görüntüledi.