ABD, 2026’da kabul edilecek mülteci sayısını duyurdu

ABD yönetimi, mülteci kontenjanına ilişkin resmi kararını Resmî Gazete’de yayımlayarak duyurdu. Buna göre, eski Başkan Joe Biden döneminde yıllık 125 bin olarak belirlenen ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı, 2026 mali yılı için sadece 7 bin 500 ile sınırlandırıldı.

ABD, 2026’da sadece 7 bin 500 mülteci kabul edecek

Açıklamada, 2026 mali yılında sadece 7 bin 500 mültecinin ABD'ye kabul edilmesinin insani kaygılarla gerekçelendirildiği ve ulusal çıkarlara uygun olduğu bildirildi.

ABD basını, mültecilerin büyük bölümünün Güney Afrika'dan ABD'ye kabul edileceğini ve çok az sayıda mültecinin farklı ülkelerden alınacağını iddia etti.