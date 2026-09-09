ABD 5 İran tankerini vurduğunu açıkladı! İran'a sert uyarı geldi: 'Gemilerimizi hedef aldıkça tanker kaybedecek' (Video)

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Bakan Rubio, Kolombiya'ya ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, İran'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rubio, "İran, ABD donanma gemilerini vurmaya çalışmaya devam ediyor. Bunu her yaptıklarında ya da yapmaya çalıştıklarında tanker kaybedecekler. Bunu bugün tekrar göreceksiniz." diye konuştu.

ABD ordusu, İran'a ait 5 tankeri "yok ettiğini" duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, son 2 günde bölgedeki ABD donanmasına ait savaş gemisini hedef aldığı, geminin hasar almadığı ve mürettebatın yaralanmadığı ifade edildi.

ABD ordusunun, misilleme olarak ham petrol taşıdığı belirtilen İran'a ait 5 tankeri "yok ettiği" belirtilen açıklamada, bu gemilerin Umman Körfezi yakınlarındaki "M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco" ve Hark Adası yakınlarındaki "M/T Derya" olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD ordusunun, saldırılar öncesi mürettebata "gemiyi terk etmeleri" çağrısında bulunduğu ve İran'ın bu tankerleri "bölgedeki vekil güçlere fon sağlamak amacıyla gölge ağ olarak kullandığı" iddia edildi.

İran devlet televizyonu, ABD'nin, Hark Adası yakınlarında hedef aldığı petrol tankerinin ardından Hürmüzgan Eyaleti’ne bağlı Cask kenti kıyılarında da iki petrol tankerine saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlara yakın petrol tankerlerine tahliye uyarısı yaparak söz konusu tankerleri hedef alacağını duyurmuştu.

ABD ordusu 5 Eylül'de, İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 3 tankeri "yok ettiğini" duyurmuştu.