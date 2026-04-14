ABD ablukası etkisiz mi? Hürmüz için kritik açıklama!

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) başkanı, İran limanlarına uygulanan ABD ablukasının; İran'ın kontrolünü elinde bulundurduğu ve şubat ayı sonundan bu yana normal ticaret akışlarını fiilen sekteye uğrattığı kilit enerji nakliye güzergahı Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye transit fiili duraksamasını büyük ölçüde değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

Arsenio Dominguez, “Şu an statükoda büyük bir değişiklik öngörmüyorum... Ek bir abluka, normal ticaretin zaten yok olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ek abluka, çatışmaya çözüm bulmada gerçekten hiçbir işe yaramıyor” dedi.