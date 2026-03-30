ABD, açık denizdeki Rus ve İran ham petrol sevkiyatlarına yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kargo gemilerinin geçişi için Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda iyimser olduğunu belirtti ve yönetimin küresel petrol arzındaki kıtlığı gidermek için istikrarlı şekilde ilerlediğini ileri sürdü.

Bessent, Fox News'e verdiği röportajda, "Zamanla ABD, boğazların kontrolünü yeniden ele geçirecek ve ister ABD refakat gemileriyle ister çokuluslu refakat gemisiyle olsun, seyrüsefer özgürlüğü sağlanacak" dedi.

Bessent, küresel petrol piyasasının "günde yaklaşık 10 ila 12 milyon varil açık verdiğini ve bu açığı kapatmaya çalıştıklarını" söyledi.

Bessent, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) stratejik rezervlerden koordineli olarak yaptığı serbest bırakmanın bu açığı kapatmak için günde yaklaşık 4 milyon varillik bir katkı sağladığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Hazine Bakanı Scott Bessent

Rus ve İran petrolüne yönelik yaptırımlar

Hazine Bakanı ayrıca ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rus ve İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırma hamlesine de işaret etti ve bu petrolün zaten denizde olduğunu belirtti.

Bakan, bu kararın ABD'nin iki rakibine de ek fon sağlamadığını, "bu rejimlerden hiçbiri için fazladan para olmadığını" savundu.

İran destekli Husilerin faaliyetleri nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yapılan tedariklerde yeniden aksama yaşanabileceği endişeleri sorulduğunda Bessent, "Husiler şu ana kadar çok sessiz kaldılar" dedi.

Husi milisleri cumartesi günü İsrail'e balistik füzeler fırlattı ve Bessent, bombardımanın "İsrail'i hedef aldığını" söyledi. Kızıldeniz'e ilişkin olarak ise Bessent, "Şimdiye kadar oldukça sessiz kaldılar ve muhtemelen böyle devam edeceklerini düşünüyorum" dedi.