ABD açıkladı: İran savaşının maliyeti 38 milyar dolara ulaştı

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ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), şubat ayı sonunda İran'a karşı ‘Destansı Öfke Operasyonu’ adıyla başlatılan harekatın maliyetini operasyonel harcamalar, fırsat maliyetleri, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere 4 ana kategoride inceledi.

CBO’nun yayımladığı raporda, İran ile yaşanan silahlı çatışmanın operasyonel maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğu tahmin edildi. Raporda maliyetin, tüketilen mühimmatın ikamesi, muharebede kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt masraflarından kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, azalan stokların ABD envanterini birkaç yıl boyunca zayıflatacağı öne sürülerek, bu açığın özellikle Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği ifade edildi.