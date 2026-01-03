ABD Adalet Bakanı açıkladı: Maduro hangi suçla yargılanacak?

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, gece saatlerinde meydana gelen patlamalar önce sosyal medyada görüldü. Patlamaların ardından birçok halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği görüldü. Ülkede OHAL ilan edilirken, uzun süredir gerginliğin sürdüğü ABD-Venezuela arasında yeni bir aşamaya geçildi.

"Maduro ve eşi yakalandı"

ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'ya ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır. Bugün saat 11.00'de (TSİ 19.00) Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı yapılacaktır" dedi.

"Maduro ve eşi, yakında New York'ta yargılanacak"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Maduro'nun uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili olarak iddianame hazırlandığını bildirdi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusu tarafından alıkonulup ülke dışına çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bondi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunuldu. Nicolas Maduro, uyuşturucu terörizmi, kokain ithalatı, makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurmakla suçlandı. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Bondi, "ABD Adalet Bakanlığı adına Amerikan halkı adına hesap sorma cesaretini gösterdiği için Başkan Trump'a ve bu iki uluslararası uyuşturucu kaçakçısını yakalamak için inanılmaz ve son derece başarılı bir görev yürüten cesur ordumuza çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ABD-Venezuela gerginliğinin nedeni ne?

ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro'yu, Venezuela'nın hapishanelerini ve akıl hastanelerini boşaltmakla ve mahkumları ABD'ye göç etmeye zorlamakla suçladı.

Maduro'ya yöneltilen bir diğer suçlama ise petrol gelirlerini uyuşturucu bağlantılı suçları finanse etmek için kullanmak olduğunu belirtmişti.

Maduro ise geçen hafta verdiği bir röportajda, uyuşturucu kaçakçılığı ve petrol konularında ABD ile "nerede ve ne zaman isterse" görüşmeye açık olduğunu söylemişti.