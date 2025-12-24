ABD Adalet Bakanlığı, 30 bin yeni Epstein belgesini daha yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Epstein soruşturmasıyla ilgili 30 bin yeni belgenin kamuoyunun erişimine açıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Bu belgelerin bazıları, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'a sunulan Başkan Donald Trump aleyhinde yapılan gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içeriyor. Eğer bu iddiaların en ufak bir doğruluğu olsaydı, kesinlikle Başkan Trump'a karşı silah olarak kullanılmış olurdu” ifadeleri kullanıldı.