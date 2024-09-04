  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Adalet Bakanlığı, 6 Hamas lideri hakkında iddianame hazırladı
Takip Et

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Hamas lideri hakkında iddianame hazırladı

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 liderine 7 farklı suçlamanın yöneltildiği bir iddianame hazırladığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Adalet Bakanlığı, 6 Hamas lideri hakkında iddianame hazırladı
Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den sonraki süreçte ABD'nin hazırladığı ilk iddianamede Hamas liderleri, saldırılardan sorumlu tutuldu.

İddianamede, Hamas'ın önceki Siyasi Büro Başkanı olup İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden İsmail Heniyyeh, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Masri (Muhammed Deif), Mervan İsa ve Ali Baraka hakkında "terörizm" dahil, 7 farklı suçlama yöneltildi.

İddianamede 7 Ekim saldırılarının nasıl gerçekleştiğine dair detaylı iddialar yer alırken söz konusu isimlerin isnat edilen suçlarla ne şekilde bağlantılı olduğuna dair ifadeler de yer aldı.

Amerikan medyasına konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ve adı açıklanmayan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, iddianamenin esasen 1 Şubat 2024 tarihinde hazır olduğunu ancak sanıklardan birinin yakalanabilmesi beklentisiyle bugüne kadar mühürlü kaldığını belirtti.

Yetkili, İsmail Heniyye'nin öldürülmesi ve bölgedeki diğer gelişmeler neticesinde artık iddianamenin mühürlü kalmasına gerek kalmadığı değerlendirmesini yaptı.

Hamas lideri Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramış; İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu, Hamas liderlerinden Mervan İsa'nın mart ayında, Muhammed Deif'in ise temmuz ayındaki bir saldırıda öldürüldüğünü iddia etmiş, Hamas iddiaları doğrulamamıştı.

Çalışanlar dikkat! Kendi rızasıyla işten çıkan çalışan nasıl kıdem tazminatı alır?Çalışanlar dikkat! Kendi rızasıyla işten çıkan çalışan nasıl kıdem tazminatı alır?Ekonomi
Apple ürünlerine zam kapıda: iPhone 16 tanıtımı sonrası fiyatlar artabilirApple ürünlerine zam kapıda: iPhone 16 tanıtımı sonrası fiyatlar artabilirEkonomi
Yağışlı hava hangi illerde etkili olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısıYağışlı hava hangi illerde etkili olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısıGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Dünya
Yunanistan ‘altın vize’ye büyük zam yaptı
Yunanistan ‘altın vize’ye büyük zam yaptı
Portekiz Cumhurbaşkanı: Yeni bir tarihi döngünün başlangıcındayız
Portekiz Cumhurbaşkanı: Yeni bir tarihi döngünün başlangıcındayız
ABD'den İzmir'deki saldırıya ilişkin teşekkür: Türk yetkililerin desteği için minnettarız
ABD'den İzmir'deki saldırıya ilişkin teşekkür: Türk yetkililerin desteği için minnettarız
ABD Başkanı Joe Biden: Gizli Servis artık buna izin vermiyor
Joe Biden: Gizli Servis artık buna izin vermiyor
Ukrayna'da istifa krizi: 3 bakan görevi bıraktı
Ukrayna'da istifa krizi: 3 bakan görevi bıraktı
Olimpik atlet Rebecca Cheptegei, yoğun bakımda! Erkek arkadaşı tarafından ateşe verildi!
Olimpik atlet Rebecca Cheptegei, yoğun bakımda! Erkek arkadaşı tarafından ateşe verildi!