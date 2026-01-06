ABD Adalet Bakanlığı: Epstein ile bağlantılı 2 milyondan fazla belge inceleniyor

ABD Adalet Bakanlığı, milyarder Jeffrey Epstein hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili 2 milyondan fazla belgenin hala inceleme aşamasında olduğunu açıkladı. Bu bilgi, Adalet Bakanı Pam Bondi, Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ve Savcı Jay Clayton’un imzaladığı bir mektup aracılığıyla Federal Yargıç Paul Engelmayer’a iletildi.

Mektupta, “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası” çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 12 bin 285 belgenin yayımlandığı, yasaya yanıt niteliği taşıyabilecek 2 milyondan fazla belgenin ise hala değerlendirme sürecinde olduğu belirtildi.

Söz konusu belgelerin incelenmesine toplamda 400’ü aşkın avukatın katkı sağladığı ifade edildi. Mektupta, savcılık ofisleri ve Adalet Bakanlığı birimlerinden çok sayıda avukat ile 100’den fazla özel eğitimli FBI analistinin sürece dahil olduğu vurgulandı. Bakanlık, belgeleri mümkün olan en kısa sürede yayımlama kararlılığında olduğunu ancak mağdurların mahremiyetinin korunmasının öncelikli olduğunu da dile getirdi.

Trump ve Epstein’a ait uçuşlar kayıtlara geçti

Amerikan kamuoyunda ve Kongre’deki baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını çevrim içi veri tabanında yayımlamaya başlamıştı. Son yayımlanan belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın adı daha sık geçerken, federal savcıya ait bir e-posta, Trump’ın Epstein’a ait özel uçakla bilinenin ötesinde seyahatlerde bulunduğunu ortaya koydu.

Dosyalara göre Trump, 1993-1996 yılları arasında en az 8 uçuşta yolcular arasında yer aldı ve bazı uçuşlarda Epstein’ın eski iş ortağı Ghislaine Maxwell de bulundu.

Olay

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Mağdurlar arasında en küçük yaş 14 olarak kaydedildi.

Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimler yer aldı.

FBI, yaptığı incelemede, ünlü isimlerden oluştuğu iddia edilen “müşteri listesi”ne dair bir kanıt bulamadığını açıkladı. Kurum ayrıca, Epstein’in hücresinde intihar ettiği sonucuna vardığını ve ölümün örtbas amacıyla gerçekleşmediğini bildirdi.