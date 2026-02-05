ABD Adalet Bakanlığı Epstein’ın ölümüne ait yeni fotoğrafları yayınladı

Epstein'ın adı her fotoğrafta yer alıyor, ancak bazı resimlerde ilk adı Jeffrey yerine yanlışlıkla "Jeffery" olarak yazılmış.

BBC Verify, Epstein'ın cesedinin yeni yayınlanan fotoğrafları üzerinde tersine görsel arama yaptı ve 30 Ocak'tan önceye ait bir kayıt bulamadı.

Ayrıca, dosyalarda durumu doğrulayan başka malzemeler de bulduk. Bunlar arasında Adalet Bakanlığı ve New York Adlı Tıp Kurumu (OCME) tarafından Epstein hakkında hazırlanan 89 sayfalık otopsi raporu ve FBI New York saha ofisinden gelen ve aynı görüntüleri içeren e-postalar da bulunuyor.

Raporda ayrıca Epstein'ın OCME tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Epstein'ın boynundaki iki kırığa ait görüntülemeler de yer alıyor.

FBI raporu, Epstein'ın 6 Temmuz 2019'da federal seks ticareti suçlamasıyla tutuklanmasından ölümüne kadar, New York'taki gözaltı merkezinde tutulduğu zamana ilişkin altı sayfalık bir çizelge de içeriyor.

Buna göre Epstein, 23 Temmuz 2019'daki intihar girişiminin ardından, intihar etmesinin engellenmesi için gözlem programına dahil edildi.

Epstein o dönemde, cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya olan eski bir polis memuru olan hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione'yi kendisini öldürmeye çalışmakla suçlamıştı.

Bu olaydan bir gün sonraki psikolog görüşmesinde Epstein, "kendisini öldürme gibi bir fikri olmadığını" ve "bunun çılgınlık olacağını" söylemişti. 25 Temmuz tarihli psikolog raporunda da Epstein'in "davamda mücadele etmeye kararlıyım, bir hayatım var ve hayatımı yaşamaya geri dönmek istiyorum" sözleri yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı diğer belgeler, cezaevi müdürünün Epstein'ın yalnız kalmaması gerektiğini tavsiye ettiğini ve hücresinde "30 dakika arayla kontroller" ve "habersiz ziyaretler" yapılması gerektiğini vurguladığını gösteriyor.

Epstein'ın hücre arkadaşı ölümünden bir gün önce serbest bırakıldı.

Cezaevi belgelerine göre, 9 Ağustos gecesi gardiyanlar 03:00 ve 05:00 için planlanan kontrolleri yapmadılar ve hücredeki kamera sistemi de çalışmıyordu.

Cesedi sabah saatlerinde personel tarafından yapılan kontrol sırasında bulundu.

Aynı FBI raporunun sadece 17 sayfalık, yeniden düzenlenmiş ikinci bir versiyonu da Epstein dosyalarının bir parçası olarak yayınlandı.