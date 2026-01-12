ABD Adalet Bakanlığı, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlattı
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Adalet Bakanlığı tarafından hakkında cezai soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Jerome Powell, hakkındaki soruşturmayı 11 Ocak'ta yayımladığı bir videoyla kamuoyuna duyurdu.
Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed'e mahkeme celbi gönderdiğini söyledi.
Powell ayrıca bakanlığın kendisini, Fed binalarının restorasyonu hakkında Senato'nun bir komitesinde verdiği ifade nedeniyle suç duyurusunda bulunmakla tehdit ettiğini belirtti.
Soruşturmayı "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Powell'a göre bu kararın nedeni, faiz oranlarını düşürmeyi reddederek Başkan Donald Trump'ı öfkelendirmesi.
"Hiç kimse kanunların üstünde değildir"
Powell, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının cuma günü Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildirdi.
Celbin geçen yıl haziran ayında Senatonun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir cezai iddianame tehdidi içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsattı.
Powell, demokraside hukukun üstünlüğüne ve hesap verebilirliğe derin bir saygı duyduğunu vurgulayarak, "Hiç kimse, Fed başkanı da dahil olmak üzere kanunların üstünde değildir. Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.
"Bunlar bahane"
Bu yeni tehdidin verdiği ifadeyle veya Fed binalarının yenilenmesiyle ilgisi olmadığını savunan Powell, Fed'in kamu açıklamaları yoluyla Kongre'yi yenileme projesi hakkında bilgilendirmek için her türlü çabayı gösterdiğini, bunların sadece "bahane" olduğunu kaydetti.
Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şöyle devam etti:
"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."
"Görevi sürdürmeye devam edeceğim"
Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların dönemleri dahil olmak üzere dört farklı yönetim altında görev yaptığını hatırlatan Powell, "Her durumda, görevlerimi siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevimize odaklanarak yerine getirdim. Kamu hizmeti bazen tehditler karşısında kararlı durmayı gerektirir. Senatonun beni onayladığı görevi, dürüstlükle ve Amerikan halkına hizmet etme taahhüdüyle sürdürmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray açıklama yapmadı
Trump daha önce defalarca kamuoyu önünde Powell'a baskı yapmış ve Fed'den faiz indirimine gitmesini talep etmişti.
Powell, ABD'de Trump ile anlaşmazlığa düşen ve ardından Adalet Bakanlığı tarafından cezai soruşturmaya maruz kalan son isim oldu.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray ise soruşturmayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
Trump, Powell'ı faizleri yeterince hızlı indirmediği gerekçesiyle eleştiriyordu
Savcıların henüz doğrulamadığı soruşturma, Trump'ın 2017 yılında Fed Başkanlığına aday gösterdiği Powell ile anlaşmazlığında yeni bir döneme işaret ediyor.
Trump, faiz oranlarını istediği kadar hızlı düşürmediği için eleştirdiği Powell'ı defalarca görevden almakla tehdit etti.
Fed ise 2025'in ikinci yarısında üç kez faiz indirimine gitti.
Trump, ABD'deki ekonomik sıkıntılardan sürekli selefi Joe Biden'ı ve faiz oranları nedeniyle Fed'i sorumlu tuttu.
ABD'de Trump'ı eleştirenler, onun Fed başkanını görevden alma yönündeki baskısının, kurumun başkanlardan bağımsız olarak faiz oranlarını belirleme yetkisine gölge düşürmesinden endişeli.
Cumhuriyetçi Parti'den Senato Bankacılık Komitesi üyesi Thom Tillis, "bu yasal mesele tamamen çözülene kadar", Trump'ın Powell'ın ve diğer Fed Yönetim Kurulu üyelerinin yerine atama yapmasına karşı çıkacağını söyledi.
North Carolina Senatörü Tillis, "Trump Yönetimi'ndeki danışmanların Fed'in bağımsızlığını sona erdirmek için aktif olarak çaba gösterip göstermediğine dair herhangi bir şüphe kaldıysa, artık hiçbir şüphe kalmamalıdır" dedi ve ekledi:
"Artık söz konusu olan Adalet Bakanlığı'nın bağımsızlığı ve güvenilirliğidir."
Demokrat Parti'den Senatör Elizabeth Warren ise Trump'ın planının Powell'ı Fed Yönetim Kurulu'ndan tamamen uzaklaştırmak ve "Fed'in yozlaşmış bir şekilde ele geçirilmesini tamamlamak için kurumun başına bir kukla yerleştirmek" olduğuna inandığını söyledi.
Warren, "Bu komite ve Senato, Fed Başkanlığı için de dahil olmak üzere, Trump'ın aday göstereceği hiçbir isimle ilerlememelidir" dedi.
Powell hakkındaki soruşturma açıldığını haberleştiren ilk yayın kuruluşu New York Times gazetesi olmuştu.
New York Times'a göre soruşturmayı Columbia Bölgesi Savcılığı yürütecek.
Trump daha önce de mortgage dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Yönetim Kurulu üyeerinden Lisa Cook'u görevden almaya çalışmıştı.
ABD'de federal mahkeme Cook'un görevden alınmasını engellemişti.
Konu bu ayın sonunda Yüksek Mahkeme'de ele alınacak.