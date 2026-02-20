ABD Adalet Bakanlığı'na Trump'ın dev posteri asıldı

Bakanlığın genel merkezinin bir köşesindeki iki sütun arasına açılan mavi pankartta "Amerika'yı Yeniden Güvenli Hale Getirelim" sloganının yer aldığı görüldü.

Trump'ın adı geçen yıl Washington'daki ABD Barış Enstitüsü binasına da asılmıştı.

Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı'na asılan posterlerle ilgili bir açıklama yapmazken Adalet Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'yi Başkan Trump'ın talimatları doğrultusunda yeniden güvenli hale getirdiğimiz için çok gururluyuz" diye konuştu.

Trump’ın yüzünün yer aldığı benzer pankartlar, Çalışma Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı dâhil olmak üzere diğer federal kurumların binalarına da asıldı.

Çalışma Bakanlığı'na asılan pankartta "Önce Amerikalı işçiler" sloganı bulunurken, Tarım Bakanlığı'ndaki pankartta "Büyüyen Amerika" ifadeleri yer aldı.