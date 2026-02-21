ABD Adalet Bakanlığı’nda görev değişimi: James Hundley görevden alındı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, görev süresi sona eren Virginia Doğu Bölgesi Başsavcısı Lindsey Halligan'ın yerine geçici olarak getirilen Hundley'nin atanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bölge yargıçlarının savcı ataması yapamayacaklarını belirten Blanche, bu yetkinin ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu ve Hundley'nin "kovulduğunu" ifade etti.

ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey ve New York Başsavcısı Letitia James hakkındaki iddianameleri hazırlayan Virginia Doğu Bölgesi Başsavcısı Lindsey Halligan'ın görev süresinin sona erdiği bildirilmişti.

ABD'de federal yargıçların, Donald Trump'ın atadığı Savcı John A. Sarcone'un yerine görevlendirdiği Donald T. Kinsella da birkaç saat içinde Beyaz Saray tarafından görevden alınmıştı.