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ABD Adalet Bakanlığı'nda yaprak dökümü: Birçok kıdemli çalışan görevden alındı

ABD Adalet Bakanlığı'nda, etik işlerinden sorumlu bir üst düzey yetkili ile af avukatı da dahil olmak üzere çok sayıda kıdemli çalışan görevden alındı. Adalet Bakanlığı, görevden alınmaların sebebine ilişkin açıklama yapmadı.

Haber Merkezi
AA
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ABD Adalet Bakanlığı'nda yaprak dökümü: Birçok kıdemli çalışan görevden alındı
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ABD Adalet Bakanlığı'nda birçok kıdemli çalışan görevden alındı.

Görevden alınan isimler

The Washington Post'un, isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan kişilere dayandırdığı haberine göre, Mesleki Sorumluluk Ofisi Başkanı Jeffrey Ragsdale ve ABD af avukatı Liz Oyer'in de aralarında bulunduğu birçok Adalet Bakanlığı görevlisi azledildi.

İflas davaları ve özel vekiller idaresini denetleyen ABD Vekilleri İcra Dairesi Başkanı Tara Twomey de görevden alındı.

Adalet Bakanlığı, görevden alınmaların sebebine ilişkin açıklama yapmadı. Görevden alma bildirisi ise daha önce Donald Trump'ın avukatlığını yapan ve başsavcı yardımcısı olarak göreve başlayan Todd Blanche tarafından imzalandı.

Oyer, konuya ilişkin LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, "Son 3 yıldır kalbimi ve ruhumu adadığım işimden bugün kovulduğumu paylaşmaktan üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Ragsdale ise e-posta ile iş arkadaşlarına, "Bugünden itibaren geçerli olmak üzere görevden alındığımı öğrendim." mesajını iletti.

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