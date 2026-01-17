ABD Adalet Bakanlığı'ndan Minnesota yönetimine göçmenlik soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota eyaletinin üst düzey iki Demokrat yöneticisi hakkında federal düzeyde soruşturma açtı. Soruşturma, Vali Tim Walz ile Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey’in, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’nun (ICE) düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarına karşı tutumlarının hukuki sınırları aşıp aşmadığını ortaya koymayı amaçlıyor.

Göçmenlik uygulamaları ve hukuki tartışma

İnceleme kapsamında, söz konusu isimlerin kamuoyuna yaptıkları açıklamaların ve yerel uygulamalarının, federal kolluk kuvvetlerinin göçmenlik faaliyetlerini yürütmesini zorlaştırdığı ya da engellediği iddiaları değerlendiriliyor. Yetkililer, sürecin içerik odaklı bir hukuki denetim niteliği taşıdığını belirtiyor.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Frey, başlatılan soruşturmanın kentte yaşayanları korumaya yönelik adımlarını hedef aldığını savunarak, bunu açık bir “baskı ve yıldırma girişimi” olarak nitelendirdi.

Öte yandan Minnesota’da federal yargıdan dikkat çeken bir karar çıktı. Bölgedeki göçmenlik operasyonlarıyla bağlantılı gösteriler hakkında hüküm veren federal yargıç Kate Menendez, barışçıl protestocuların gözaltına alınamayacağına ve bu kişilere karşı biber gazı kullanılmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Menendez, güvenlik güçlerinin yalnızca görevlerini fiilen engelleyen kişilere müdahale edebileceğini vurguladı.

Minneapolis’te bir ICE ajanının bir kadını vurmasının ardından başlayan protestolar ise sürüyor. Gösteriler, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsyan Yasası’nı devreye sokabileceği yönündeki açıklamalarına rağmen kent genelinde devam ediyor.