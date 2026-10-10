ABD, Alaska’da 1,05 milyon dönümlük petrol ve gaz sahasını ihaleye çıkarıyor

ABD İçişleri Bakanlığı, Alaska’nın Cook Inlet bölgesinde yeni bir açık deniz petrol ve doğal gaz kiralama ihalesi düzenlenmesini öngören teklifi duyurdu. Plan kapsamında ihalenin 3 Mart 2027’de gerçekleştirilmesi ve yaklaşık 1,05 milyon dönümlük alanın kiralamaya açılması hedefleniyor.

Big Beautiful Cook Inlet 2 adı verilen ihale kapsamında toplam 224 blok yatırımcılara sunulacak. Söz konusu alan, Cook Inlet’in kuzey kesiminde yer alıyor.

Program kapsamında yeni ihaleler de planlanıyor

Yeni ihale, ABD Kongresi tarafından zorunlu tutulan petrol ve doğal gaz kiralama programının bir parçasını oluşturuyor. 2025 tarihli vergi düzenlemesi kapsamında Cook Inlet bölgesinde 2026, 2027 ve 2028 yıllarında her yıl bir ihale yapılması öngörülüyor. Program, 2030, 2031 ve 2032 yıllarında da yıllık ihale düzenlenmesini kapsıyor. Mart 2027 için hazırlanan teklif, bu takvim doğrultusunda planlanan ikinci Cook Inlet ihalesi niteliği taşıyor.

Önceki ihalede hiçbir teklif verilmedi

Yeni ihale planı, Cook Inlet bölgesinde mart ayında gerçekleştirilen önceki kiralama ihalesinin ardından gündeme geldi. Söz konusu ihalede yatırımcılar, kiralamaya sunulan alanlar için herhangi bir teklif vermedi. Bu nedenle 2027 için hazırlanan yeni ihale, aynı bölgede petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine yönelik kiralama sürecinin yeniden başlatılmasını öngörüyor.