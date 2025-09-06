ABD altın ithalatında vergiyi sıfırladı! Trump yeni kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklı ticaret anlaşmaları yapan ülkeler için nikel, altın, ilaç bileşenleri ve kimyasallar gibi ürünlerde gümrük vergisi muafiyeti getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Düzenleme, 45’ten fazla ürün kategorisini kapsıyor ve pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Altın ithalatına yönelik vergiyi hafifletecek

Trump, göreve geldiği ilk yedi ayda küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirmek ve ABD’nin ticaret açığını azaltmak için gümrük vergilerini ciddi oranda artırmıştı. Yeni kararname ile ise “karşılıklı ticaret anlaşması” yapan ve “müttefik” olarak görülen ülkelerden ithal edilen bazı ürünlerde gümrük vergileri sıfırlanacak.

Altın, nikel, grafit ve çeliği de kapsıyor

Kararname; nikel, grafit, çeşitli altın türleri (toz, yaprak, külçe), paslanmaz çelik ve elektrikli araç bataryalarında kullanılan bileşenler, jenerik ilaç üretiminde kullanılan lidokain gibi maddeler ve tıbbi testlerde kullanılan reaktifleri kapsıyor. Ayrıca tarım ürünleri, uçak parçaları ve bazı ilaç hammaddeleri için de yeni muafiyetler getirildi.

ABD ile anlaşan ülkeler de muaf tutulacak

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD ile karşılıklı ticaret anlaşması imzalayan ülkelerin, ek bir başkanlık kararnamesine gerek olmadan bu ürünlerde gümrük vergisinden muaf tutulabileceği” belirtildi.

Trump, muafiyet kararlarının “ABD’nin ulusal çıkarları ve ticaret ortaklarının anlaşmalardaki taahhütlerinin ekonomik değeri” doğrultusunda şekilleneceğini vurguladı.

Plastik ve güneş panelinde muafiyetler kalktı

Yeni düzenleme, daha önce uygulanan bazı plastik ve güneş paneli bileşeni olan polisilikon muafiyetlerini ise kaldırıyor.

Özellikle İsviçre’den yapılan altın ithalatında yüksek vergiler sorun yaratırken, kararname bu alandaki yükü hafifletmeyi hedefliyor. İsviçre, henüz ABD ile ticaret anlaşması imzalamadığı için yüzde 39’luk gümrük vergisine tabi tutuluyordu.