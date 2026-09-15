ABD ambargosu Küba’yı vuruyor: Ağır insani kriz uyarısı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Küba yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri’nin uzun yıllardır sürdürdüğü ve son dönemde genişlettiği ekonomik yaptırımların halk üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Resmi makamlarca yapılan değerlendirmelerde, ABD’nin tek taraflı kısıtlamalarının ülkede ciddi bir insani krizi tetiklediği ve temel ihtiyaç maddelerine erişimi kısıtladığı ifade edildi.

Sağlık ve gıda sektörleri doğrudan hedefte

Yaptırımların küresel tedarik zincirleri ile uluslararası finansal sistemlerde yarattığı engeller, Küba’nın tıbbi malzeme, ilaç ve gıda maddeleri ithal etmesini zorlaştırıyor. Yakıt kısıtlamaları ve ticari ablukalar nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksadığı, hastanelerdeki kritik tıbbi cihazların işletilmesinde ve temel gıda ürünlerinin dağıtımında büyük aksamalar yaşandığı bildirildi.

Uluslararası topluma abluka çağrısı

Havana yönetimi, Washington'ın uyguladığı politikaların toplu bir cezalandırma niteliğinde olduğunu belirterek yaptırımların derhal kaldırılması gerektiğini yineledi. Küba yetkilileri, uluslararası toplumu ve insan hakları örgütlerini, adadaki insani krizin daha da derinleşmesini önlemek adına ABD ablukasına karşı durmaya ve dayanışma göstermeye davet etti.