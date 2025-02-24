ABD askerleri Kosova'dan çekilecek mi? Açıklama geldi

Kosova Savunma Bakanlığı'ndan, AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Kosova medyası ile uluslararası birçok medya kuruluşu tarafından yayılan iddianın "dezenformasyon" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bazı internet siteleri ve televizyon kanalları tarafından yayılan bu haber, ülkenin ve Batı Balkanlar'ın istikrarsızlaştırılmasını amaçlayan dış aktörler tarafından yayılan bir dezenformasyondur. NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'ndeki (KFOR) ABD birliklerinin çekilmesi, özellikle de böyle konuşlanma veya geri çekilme kararlarının anlık ya da gelişigüzel bir şekilde alınmadığı göz önüne alındığında söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD ile alınan her karar konusunda sürekli koordinasyon ve KFOR ile haftalık bazda iletişim içinde olunduğuna dikkat çekilerek "ABD birliklerinin (Kosova'dan) çekileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bir kez daha yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, AA muhabirine söz konusu iddialarla ilgili açıklamada bulunan NATO yetkilisi ise ABD'nin, KFOR içindeki köklü katkısıyla temel bir rol oynamaya devam ettiğini ve halihazırda 600'den fazla askeriyle bu misyona destek verdiğini belirtti. NATO yetkilisi, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"ABD yetkilileri, Avrupa'daki ABD varlığı da dahil olmak üzere İttifaka olan bağlılıklarını ve NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının güçlü kalması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. ABD, bu bağlamda NATO müttefiklerinin daha fazlasını yapmasını, daha fazla yatırım ve ortak güvenliğimiz için daha fazla üretim yapmasını beklediğini de net bir şekilde ortaya koymuştur. NATO, sürekli değişen ortama uyum sağlamaktadır. Hazır olmanın gerekliliklerinden biri de budur. Batı Balkanlar'daki istikrara olan bağlılığımız sarsılmazdır."

Alman Bild gazetesi, geçen günlerde yayınladığı haberle ABD'nin, Kosova dahil birçok Avrupa ülkesindeki askeri varlığını geri çekmeyi gözden geçirdiğini iddia etmişti. Söz konusu haber, ulusal ve uluslararası birçok medya kuruluşu tarafından da paylaşılmıştı.