ABD askerlerinin Çekya'da konuşlandırılmasını kolaylaştıran anlaşma onaylandı

Çekya Başbakanı Petr Fiala'nın imzasıyla, Çekya-ABD arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için son adım atıldı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in, 23 Mayıs'ta Washington'da imzaladığı anlaşma, daha sonra Çekya Ulusal Meclisi ve Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in onayını almıştı.

Savunma İşbirliği Anlaşması, süregelen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ABD ordusunun Çekya'da olası konuşlandırılması için gereken yasal çerçeveyi çiziyor ve iki ülke arasındaki askeri iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Anlaşmaya göre, ABD ordusunun Çekya'da olası konuşlandırılması için, Çek hükümetinin ve meclisinin onayına ihtiyaç duyuluyor.

ABD'nin, Polonya, Slovakya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Romanya ve Bulgaristan gibi NATO üyesi 24 Balkan ve Doğu Avrupa ülkesiyle de benzer anlaşmaları bulunuyor.