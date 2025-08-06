  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD, Avustralya'ya 404 milyon dolarlık uçak ekipmanı satışına onay verdi
Takip Et

ABD, Avustralya'ya 404 milyon dolarlık uçak ekipmanı satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 404 milyon dolarlık uçak ekipmanı satışını onayladığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, Avustralya'ya 404 milyon dolarlık uçak ekipmanı satışına onay verdi
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 404 milyon dolarlık uçak ekipmanı satışını onayladığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Avustralya'ya uçak ekipmanı satışını onayladığı bildirildi.

Buna göre, Avustralya'ya MC-55A filosunu yenilemesi için toplam değeri 404 milyon doları bulan yedek parça, tamirat desteğinin yanı sıra teknik ve lojistik destek sağlanacağı kaydedildi.

Satış onayına ilişkin tebligatın Kongre'ye gönderildiği aktarılan açıklamada, bu satışın Avustralya'nın verimli hava operasyonları kabiliyetini güçlendireceği ve askeri dengeyi etkilemeden bölgesel istikrarı destekleyeceği belirtildi.

Dünya
İsrail, ‘cüzzamlı devlet...’
İsrail, ‘cüzzamlı devlet...’
Trump: Çok daha fazla ikincil yaptırım göreceksiniz
Trump: Çok daha fazla ikincil yaptırım göreceksiniz
Zelenskiy: Rusya ateşkese daha yakın
Zelenskiy: Rusya ateşkese daha yakın
ABD, Rus yatını 3 yıl sonra açık artırmaya çıkardı
ABD, Rus yatını 3 yıl sonra açık artırmaya çıkardı
Slovenya, İsrail'in Filistin'de ürettiği ürünlerin ithalatını yasakladı
Slovenya, İsrail'in Filistin'de ürettiği ürünlerin ithalatını yasakladı
Trump'tan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin ilk mesaj: Büyük ilerleme kaydedildi
Trump'tan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin ilk mesaj