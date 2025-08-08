Trump: Azerbaycan ve Ermenistan barışını sağladık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray’a geldi. Başkan Trump iki lideri kapıda karşıladı.

"İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler"

ABD Başkanı Trump, iki liderle Beyaz saray'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen törende yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler" dedi.

ABD Başkanı "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığı açıklamada, "Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil bölge için muazzam fırsatlar yaratacak. Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için (Trump'a) teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı" diye konuştu.

Aliyev, Trump'ı Nobel'a aday gösterecek

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Azerbaycan ile imzalanan ortak bildiriyle önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını ve iki ülke arasında yeni bir tarihin temelinin atıldığını söyledi.

Trump ayrıca Zengezur Koridoru'nun da faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu.



Konuşmaların ardından iki lider mutabakat zaptına imza attı. Trump da şahit olarak zapta imza koydu.

Aliyev, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceklerini de söyledi.