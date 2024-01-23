ABD, B-21 Raider bombardıman uçağının üretimine başlıyor

"B-21 'Raider' stealth bombardıman uçağının üretimi başlıyor.

ABD Savunma Bakanlığı müsteşarı William LaPlante, "Geçtiğimiz sonbaharda, yer ve uçuş testlerinin sonuçlarına ve ekibin üretime yönelik olgun planlara dayanarak, B-21'lerin düşük bir oranda üretimine başlanması için onay verdim" dedi.

LaPlante Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Bu programın en önemli özelliklerinden biri, düşmanlara karşı inandırıcı bir caydırıcılık sağlamak için en başından itibaren - ve büyük ölçekte - üretim için tasarlanması olmuştur. Eğer büyük ölçekte üretim yapmaz ve askerlere sunmazsanız, kabiliyetin gerçekten bir önemi kalmaz" dedi.

Geçen hafta ABD Hava Kuvvetleri, altı B-21 test uçağından birinin Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir test sortisi gerçekleştirdiğini doğruladı; bu, bombardıman uçağının kamuoyuna açıklanan ikinci uçuşu olmuştu.

ABD 100 adet alım yapacak

B-1B Lancer ve B-2 Spirit'in yerini alacak olan uçağın, 2025'te envantere girmesi bekleniyor. Hava Kuvvetleri en az 100 adet satın almayı planlıyor.

Yeni bombardıman uçağının öncekilerden çok daha ucuza mal olması bekleniyor, ancak Savunma Bakanlığı henüz sözleşmenin ayrıntılarını ya da Northrop Grumman ile anlaşılan değerleri açıklamadı.

Reuters'in haberine göre, B-21 Raider'ın geliştirilmesi büyük ölçüde gizlilik içinde yürütüldü ve kesin fiyatı gizli tutuldu, ancak uçakların her birinin yaklaşık 750 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.