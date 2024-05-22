ABD basını: Bayraktar TB2'ler Polonya'yı İHA santraline dönüştürdü

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, bir ülkenin daha envanterine girdi. Polonya ile 2021'de imzalanan ve toplam 24 adet TB2 SİHA ihracatını içeren anlaşmanın son teslimatı yapıldı. Böylece, Türkiye ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihracatını tamamlamış oldu.

ABD basını, Bayraktar TB2'lerin Polonya'yı NATO'da yükselen bir İHA merkezi haline getirdiğini ve Ukrayna'daki savaşa önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Bazı haberlerde ise "Bayraktar TB2'ler Polonya'yı İHA santraline dönüştürdü" başlıkları kullanıldı.

ABD basını, Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'daki savaşı nasıl etkileyeceğini de analiz ediyor. Uzmanlar, Bayraktar TB2'lerin Rus ordusu için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve Ukrayna'nın savaşta önemli avantaj elde etmesini sağlayacağını belirtiyor.

Bayraktar TB2'lerin Polonya'ya teslimatı, Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmesinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. ABD basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünün arttığını ve Bayraktar TB2'lerin birçok ülke tarafından tercih edilmeye başladığını da yazıyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısının uluslararası alanda da takdir edildiğini gösteriyor. Türkiye, savunma sanayindeki yatırımlarını sürdürerek bu alandaki gücünü daha da artırabilir.