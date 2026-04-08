ABD basını: 'Mücteba Hamaney ABD ile varılan 2 haftalık ateşkesi onayladı, Çin, ABD-İran müzakerelerine dahil oldu'

ABD ve İsrail’in ardından İran da geçici ateşkesi kabul etti. ABD basının adı açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırdığı haberde, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in ABD ile varılan 2 haftalık ateşkesi onayladığı bildirildi.

Haberde, ateşkesin kabul edilmesinde Pakistan'ın yoğun diplomatik çabaları, kritik altyapıya verilen hasarın yol açtığı ekonomik yıkım ile Çin'in son dakika devreye girerek İran'dan esneklik göstermesini ve gerilimi düşürmesini istemesinin etkili olduğu ifade edildi.