  3. ABD basını: 'Suudi Arabistan’daki üsse yapılan saldırıda 10 ABD askeri yaralandı'
ABD basını: 'Suudi Arabistan’daki üsse yapılan saldırıda 10 ABD askeri yaralandı'

ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği füze saldırısında 2’si ağır 10 ABD askerinin yaralandığı ve ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğü belirtildi.

ABD basını: 'Suudi Arabistan’daki üsse yapılan saldırıda 10 ABD askeri yaralandı'
İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürerken, ABD basını dikkat çeken bir haberi gündeme taşıdı. İsmini açıklamayan hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre; İran'ın dün Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği füze saldırısında 2’si ağır 10 ABD askerinin yaralandığı ve ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğü aktarıldı.

Daha önce de hedef olmuştu

ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü, İran tarafından daha önce de hedef alınmıştı. 26 yaşındaki ABD askeri Benjamin N. Pennington 1 Mart'ta üsse düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybetmişti. ABD ordusu, İran savaşında şimdiye dek 13 askerinin öldüğünü duyurmuştu.