ABD basını: Trump, NATO dönüşü İran tehdidi nedeniyle yemek servisi kamyonuyla başka uçağa götürüldü

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ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Türkiye'de gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası dönüş yolculuğuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Washington Post (WP) ve New York Times (NYT) gazetelerinde yayımlanan haberlere göre Beyaz Saray, İran kaynaklı "inandırıcı bir tehdit" nedeniyle son derece sıra dışı bir güvenlik manevrasına başvurdu.

Trump, Ankara'da kameralar önünde Air Force One'a binerken görüntülendi.

Ancak gazetelere konuşan bir ABD yetkilisine göre Başkan, uçağa binmiş gibi yaptıktan sonra apron kenarına yanaştırılan bir catering aracına geçti.

DW Türkçe'nin WP ve NYT'den derlediği habere göre uçaklara yiyecek ve içecek taşıyan konteynerin bağlı olduğu kamyon, Trump'ı gizlice havaalanının başka bir noktasına götürdü. Burada bekleyen C-32A tipi küçük bir askeri uçak, Trump'ı İngiltere'deki RAF Mildenhall üssüne taşıdı.

Herkes Trump'ı uçakta sandı

Basına göre, Air Force One ise planlandığı gibi havalandı. Uçakta gazetecilerle Beyaz Saray personeli taşındı. Ancak ne gazetecilere ne de Beyaz Saray personeline Donald Trump'ın uçakta olmadığı söylendi. Uçuş sırasında basın ekibine kabin perdelerini kapalı tutmaları talimatı verildi. Trump'ın daha sonra bu talimatı "muhtemelen tehlikeli bir uçuş" gerekçesiyle açıkladığı aktarıldı.

İngiltere'de iki uçak neredeyse eş zamanlı indi. Trump burada Katar'ın hediye ettiği Air Force One uçağına geçerek ABD yolculuğunu sürdürdü. Bu durum gizlenerek kamuoyunun, Başkan'ın tüm yolculuğu Air Force One ile yaptığı izlenimini edinmesi amaçlandı.

Beyaz Saray, haberlere doğrudan yanıt vermedi ancak İletişim Direktörü Steve Cheung, Trump'ın çok sayıda düşmanıbulunduğunu belirterek "Elimizdeki tüm imkânları kullanıyoruz" ifadesini paylaştı.

ABD basını, benzer bir operasyonun 2000 yılında Başkan Bill Clinton için de uygulandığını yazdı.