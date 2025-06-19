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ABD basını: Trump saldırı planlarını onayladı, 'vur' emri vermedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdiği öne sürüldü.

Haber Merkezi
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ABD basını: Trump saldırı planlarını onayladı, 'vur' emri vermedi
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ABD'nin İran'a doğrudan saldırıp saldırmayacağı tartışma konusu olurken Wall Street Journal, Trump'ın ilgili planı onayladığını ancak "vur emri" vermediğini aktardı.

Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

"Çatışmaya dahil olmak istemiyorum" demişti

Trump, 17 Haziran gecesi, Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey yetkililerle İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve ABD'nin olası müdahalesi konusunda toplantı yapmıştı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" ifadelerini kullanmıştı.

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