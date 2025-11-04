  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD basını: Trump yönetimi Gazze'de en az 2 yıl süreyle uluslararası bir gücün kurulmasını istiyor
Takip Et

ABD basını: Trump yönetimi Gazze'de en az 2 yıl süreyle uluslararası bir gücün kurulmasını istiyor

ABD yönetiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bazı üyelerine, Gazze'de en az iki yıl süreyle uluslararası bir güç kurulmasını öngören bir karar tasarısı gönderdiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD basını: Trump yönetimi Gazze'de en az 2 yıl süreyle uluslararası bir gücün kurulmasını istiyor
Takip Et

Axios haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hazırladığı ve dün BMGK'deki bazı üyelere gönderildiği belirtilen taslağın detaylarını paylaştı.

Habere göre taslak, ABD ve diğer katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama konusunda 2027 sonuna kadar geniş bir yetki verecek ve bu yetkinin daha sonra uzatılması mümkün olacak.

Gazze için uluslararası güvenlik gücü planı: Barışı koruma değil, uygulama gücü

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, taslak kararın gelecek günlerde BMGK üyeleri arasında yapılacak müzakerelerin temelini oluşturacağını, gelecek haftalarda oylanarak yürürlüğe girmesi ve ocak ayına kadar Gazze'ye ilk birliklerin konuşlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

ABD'li yetkili, Uluslararası Güvenlik Gücü'nün (ISF) "barışı koruma gücü yerine uygulama gücü" olacağını ifade etti.

Birçok ülkeden güvenlik güçlerinin yer alacağı ISF, Gazze'nin İsrail ve Mısır ile olan sınırlarını güvence altına alacak, sivilleri ve insani koridorları koruyacak ve yeni bir Filistin polis gücünü eğitecek.

Taslakta, ISF'nin Gazze'de askeri altyapıların yok edilmesi, bölgenin silahlardan arındırılması ve Filistinli grupların silahsızlandırılması gibi görevleri yürütecek.

ISF'nin görevleri arasında Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının gönüllü olarak yapmaması halinde silahsızlandırılmasını da içeriyor.

İtalya’dan Moskova’ya diplomatik tepki: Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıİtalya’dan Moskova’ya diplomatik tepki: Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıDünya

 

Dünya
Trump'ı üzecek anket: Kamuoyu desteği yüzde 37'ye kadar düştü
Trump'ı üzecek anket: Kamuoyu desteği yüzde 37'ye kadar düştü
İtalya’dan Moskova’ya diplomatik tepki: Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İtalya’dan Moskova’ya diplomatik tepki: Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Trump tehdit etti: New York'ta Mamdani kazanırsa federal fonları kısarım
Trump tehdit etti: New York'ta Mamdani kazanırsa federal fonları kısarım
Peru, Meksika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı
Peru, Meksika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı
Netanyahu'dan "orduyu büyütme ve güçlendirme" mesajı
Netanyahu'dan "orduyu büyütme ve güçlendirme" mesajı
Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri’nin arkasındaki güç: Altın madenleri
Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri’nin arkasındaki güç: Altın madenleri