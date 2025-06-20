ABD basını: Trump'ın İran'a saldırmakta çekincelerinden biri İran'ın yeni bir Libya olma olasılığı

Gazetenin Trump yönetimine yakın ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalara dahil olmaktaki çekinceleri değerlendirildi.

Yönetime yakın üç kişi, Trump'ın son günlerde petrol zengini Libya'nın "2011 yılında on yıl süren anarşiye sürüklenmesinden" özellikle bahsettiğini belirterek, Başkanın İran'a saldırma konusundaki çekincesinin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "devrilmesi" halinde "yeni bir Libya" yaratma endişesinden kaynaklandığını iddia etti.

Yönetimin İran'ın nükleer programına karşı İsrail'in hava saldırılarına katılma ihtimali üzerine yaptığı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir kişi ise Trump'ın İran'ın "Libya'ya dönüşmesini istemediğini" söyledi.

Başka bir kaynak, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısı başlamadan önce Trump'ın özel olarak İran'ın "Libya gibi olmasından endişe ettiğini" söylediğini duyduğunu belirtti.

Diğer kaynaklar ise Trump'ın geçen saldırıların ve misillemelerin başlamasının ardından böyle bir şey söylediğini duyduklarını ifade ederken, yönetime yakın bir kaynak, Trump'ın Afganistan ve Irak'tan da bahsettiğini aktardı.

Libya konusunda doğrudan bilgi sahibi olmayan ancak Trump'ın düşünceleri hakkında bilgilendirilen başka bir kaynak, Trump'ın İran'ın Fordo ve Natanz'daki nükleer tesislerine, İsrail jetleriyle taşınamayan "sığınak avcısı (bunker buster)" olarak da bilinen GBU-57 adlı bombalarla saldırmak için sınırlı hava saldırıları emri vermeye eğilimli göründüğünü ileri sürdü.

İran'da olası bir rejim değişikliğinin Trump'ın amaçları arasında olmadığını söyleyen kaynak, "Başkan Trump'a gelince, İran'ı kimin yöneteceği işine girmeyecektir, bu onun tabanı için çok satılabilir bir şey” dedi.

Beyaz Saray'a yakın başka bir kişi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerinde "sığınak avcısı" kullanması halinde, "İran'ın tepkisi ile uğraşmaya devam edeceklerini" ve nükleer kirlenme ya da İran'ın "terörizm yoluyla misilleme" yapmasından endişe duyduklarını söyledi.

Söz konusu kişi, Trump'ın bunun yerine bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini kaydetti.

Trump'ın İran-Libya karşılaştırmasından doğrudan bahsettiğini duyduğunu iddia eden bir kişi, "Trump'ın Libya hakkında konuşmasının iki nedeni var: Birincisi (Libya'nın eski lideri Muammer) Kaddafi'ye yaptıklarımızdan sonra yaşanan kaos. İkincisi ise Libya müdahalesinin Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerle anlaşma yapmayı zorlaştırması." dedi.

Ne olmuştu?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin öldüğü, 1277'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.