ABD basını yazdı: Orta Doğu’ya ek askeri sevkiyat yapılacak

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir hazır amfibi grubu ve ona bağlı bir Seferi Deniz Piyade Birliği'nin bölgeye gönderilmesi yönündeki talebini onayladığı bildirildi.

Söz konusu takviye kuvvetlerin yaklaşık 5 bin personel ve aralarında amfibi saldırı gemisi USS Tripoli'nin de bulunduğu savaş gemilerini içerdiği aktarıldı. USS Tripoli'nin Japonya'nın Sasebo kentindeki bir limandan Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı belirtilirken, ABD Savunma Bakanlığı ve CENTCOM habere konu iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.