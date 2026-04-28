ABD basını yazdı: Trump, İran’ın son teklifini beğenmedi

İran’ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye ilettiği son teklifle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Trump’ın İran’ın teklifini Tahran’ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddia edildi. Haberde, bir yetkilinin Trump hakkında "Teklifi pek sevmedi" dediği aktarıldı.

İran, ABD’ye yeni bir teklif iletmişti

İran, nükleer programı ile ilgili müzakerelerin gelecekteki bir tarihte yapılması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye yeni bir teklif iletmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yeni teklifi doğrulayarak, Trump'ın İran’ın teklifini üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüğünü söylemişti.

Leavitt, "Başkan’ın bu sabah ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini teyit edebilirim. Toplantı hala devam ediyor olabilir, olmayabilir de. Teklif tartışılıyordu. Başkan’ın İran'a ilişkin kırmızı çizgileri çok net bir şekilde ortaya kondu" ifadelerini kullanmıştı. Leavitt, ABD'nin ablukasını sona erdirmesi karşılığında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma yönündeki İran önerisine ilişkin "Bunu değerlendirdiklerini söyleyemem. Bir tartışma olduğunu söyleyebilirim" demişti.