ABD basını yazdı: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyecek

"Axios" haber sitesinde, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkes öncesi diplomatik gelişmelere dair bilgilere yer verildi.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in mart ayında varılan ateşkes anlaşmasını bozduğu hatırlatıldı.

Bu nedenle Hamas'ın müzakerelerde benzer sonucun ortaya çıkabileceği endişesini taşıdığı ifade edildi.

Ancak müzakerelere katılan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in arabulucu ülkeler Türkiye, Mısır ve Katar'dan yetkililer vasıtasıyla Hamas'a, ABD Başkanı'nın 20 maddelik planının "her maddesinin arkasında durduğunu ve tamamen uygulanmasını sağlayacağı" mesajını ilettiği kaydedildi.

Trump'ın, İsrail'in ateşkesi bozmasına izin vermeyeceği taahhüdünün Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesinde etkili olduğuna işaret edildi.

ABD'nin Gazze'de varılan ateşkesi izlemek için İsrail'e 200 asker gönderecek olmasının Trump'ın verdiği garantinin bir parçası olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, ABD askerlerinin Gazze topraklarına gitmeyeceği, ateşkesi İsrail'de kurulacak merkez üzerinden gözlemleyecekleri belirtildi.