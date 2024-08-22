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ABD basınından iddia: Kennedy, Trump lehine adaylıktan çekilebilir

ABD basını, bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr'nin birçok kez ağır ifadelerle hedef aldığı eski Başkan Donald Trump lehine çekilebileceğini yazdı.

Haber Merkezi
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ABD basınından iddia: Kennedy, Trump lehine adaylıktan çekilebilir
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ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için bağımsız başkan adayı olarak yarışan Robert F. Kennedy Jr'nin, eski ABD Başkanı Donald Trump lehine çekilmesi gündemde.

Gazete Oksijen'in derlediği habere göre ABD medyasına konuşan kaynaklar Kennedy’nin Trump’ı desteklemeye eğilimi olduğunu, ancak kararın henüz kesinleşmediğini ve değişebileceğini belirtti.

İddiaya göre Kennedy, bu hafta sonuna kadar kararını açıklayacak. 

Ağır ifadeler kullanmıştı

Kennedy'nin Trump hakkında, "Korkunç bir insan", "Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat" gibi ifadeler kullandığı basına yansımıştı.

Kennedy'nin ABD Başkanı Joe Biden için ise "Cumhuriyet ve gezegen için daha tehlikeli" dediği aktarılmıştı.

Harris’ten görüşme talebine yanıt gelmemişti

Kennedy’nin ağustos ayının ortasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten randevu talep ettiği, ancak buna bir yanıt alamadığı öğrenilmişti.

Kennedy, görüşme talebinin medyaya yansımasının ardından X üzerinden bir paylaşım yapmış ve “Kamala Harris'i başkan olarak destekleme planım yok. Onu yenme planım var” demişti.

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