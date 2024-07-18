  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkan Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
Takip Et

ABD Başkan Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkan Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden'ın COVID-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, COVID-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi.

Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.

Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, başkanın kendini izole edeceği belirtildi.

Prof. Dr. Çetin Yetkin hayatını kaybettiProf. Dr. Çetin Yetkin hayatını kaybettiGündem

 

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Gündem

 

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 