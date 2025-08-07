ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ailesiyle tekne gezisi için Ohio nehrinin su seviyesini yükselttirdi

The Guardian'ın haberine göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ekibi, Ohio'daki bir gölün akışını değiştirmek için mühendislik birliğinden alışılmadık bir adım atmasını istedi.

ABD Gizli Servisi'nin talebi, ABD ordusu mühendislik birliğinin açıklamasına göre, ağustos ayında Little Miami Nehri'nde yapılacak bir gezi sırasında ABD başkan yardımcısının güvenlik ekibinin “güvenli seyrüseferini desteklemek” amacıyla yapıldı.

Sosyal medya paylaşımlarına göre Vance 2 Ağustos'ta, 41. doğum gününde, Caesar Creek Gölü'nün bir kolu olan nehirde kano yaparken görülmüştü.

Guardian'a konuşan bir kaynak, Caesar Creek Gölü'nün boşaltılması talebinin sadece başkan yardımcısının Gizli Servis ekibini desteklemek için değil, aynı zamanda “ideal kano koşulları” yaratmak için de yapıldığını iddia etti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) kamuya açık verileri, Vance'in tatil yaptığı ağustos ayı başlarında nehir seviyesinde ani bir artış ve buna bağlı olarak göl seviyesinde bir düşüş olduğunu gösteriyor.

ABD ordusu mühendislik birliği sözcüsü Gene Pawlik, “ABD Gizli Servis personelinin güvenli seyrüseferini desteklemek için Caesar Creek Gölü'nden geçici olarak su çıkışını artırma talebi” aldıklarını söyledi.

Gizli Servis yaptığı açıklamada, motorlu su araçlarının ve acil durum personelinin son ziyaret sırasında güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlamak için Ohio doğal kaynaklar departmanı ve USACE ile yakın işbirliği içinde planlama yaptığını belirtti.

Mühendislik Birliği'nin daha önce de kamusal kullanım için akış değiştirmesi yaşanan bir durumdu. Ancak bireysel talep ve etkinlikler için daha önce böyle bir müdahaleye başvurulmadığı belirtiliyor.