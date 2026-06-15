ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: İran ile müzakerelerde Washington tüm kozlara sahip

Vance, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, "Bence en iyi sonuç, Amerikan halkı için iyi bir anlaşmadır ve biz de esasen buna sahibiz." dedi.

Haftanın son günü yapılması beklenen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vance, "Esasen burada tüm kozlar bizim elimizde. Nükleer program konusunda uzun vadede istediğimiz taahhütleri vermezlerse İranlılara herhangi bir şey vermek zorunda değiliz." ifadelerini kullandı.

Vance, İran'la anlaşmanın iki temel unsurunun "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silah geliştirmeyeceğine ilişkin uzun vadeli taahhüt vermesi" olduğunu belirterek, Tahran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde ekonomik yaptırımların ve diğer kısıtlamaların gevşetilebileceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı, İran ile müzakerelerin artık doğrudan yürütüldüğünü vurgulayarak, muhataplarıyla doğrudan görüştüklerini ve bu sayede "neyin gerçek neyin sahte olduğunu" anlayabildiklerini ifade etti.

Vance, bu çerçevede cuma günü yapılacak görüşmenin başarılı geçeceğine inandığını belirtti.

Washington'ın Tahran ile ilişkileri geliştirmeye açık olduğunu kaydeden Vance, "Eğer bizimle görüşmek, ABD ile olan ilişkilerinizi değiştirmek isterseniz, biz de İran ile olan ilişkimizi değiştiririz. Teklifimiz bu. Bu noktada bize karşılık verip vermeyeceklerini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Vance, İsrail'in olası bir anlaşmaya vereceği tepkiye ilişkin soruya, "Her şeyden önce, İsrail içinde bu anlaşmayı oldukça olumlu karşılayan kesimler olduğunu düşünüyorum. Ayrıca anlaşmaya ilişkin bazı yanlış haberlerin yapıldığı kanaatindeyim." yanıtını verdi.

ABD ile İran arasında yapılacak anlaşma metninin bu hafta açıklanmasının beklendiğini belirten Vance, barışı sağlayacak imzaların atılmasının "sadece önümüzdeki birkaç yıl için değil, gelecek nesiller için de yeni bir Orta Doğu" oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Vance, ABD ile İran arasında varılan ön anlaşmanın, iki ülke arasındaki ateşkesi 60 gün daha uzatacağını ve Tahran'ın nükleer programı ile diğer önemli konulara ilişkin gelecekteki müzakereler için çerçeve oluşturacağını söyledi.