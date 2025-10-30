  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: İsrail, Trump'ı kontrol etmiyor
Takip Et

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: İsrail, Trump'ı kontrol etmiyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump’ın İsrail’e baskı yaparak Gazze konusunda anlaşma sağladığını belirterek, “İsrail bu ABD Başkanı üzerinde etkili değil.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: İsrail, Trump'ı kontrol etmiyor
Takip Et

Vance, öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşunun Mississippi Üniversitesi'nde düzenlediği etkinliğe katıldı.

 

Programda soruları yanıtlayan Vance'a, "Ben, bir Hıristiyan'ım." diyen davetlilerden biri, "Neden İsrail’e bir şey borçlu olduğumuz, onların en büyük müttefikimiz olduğu ya da Charlie Kirk'ün dediği gibi 'Gazze’deki etnik temizliği' örtbas etmek için İsrail'e 100 milyar dolarlık dış yardım paketi desteklememiz gerektiği gibi bir düşünce var? Bu fikrin neden ortaya çıktığını anlamıyorum çünkü onların dini bizimkine uymadığı gibi, bizim dinimizin açıkça baskılanmasını destekliyor." sorusunu yöneltti.

Vance, ABD Başkanı Trump'ın öncelikle ABD vatandaşlarının çıkarlarını gözeten "Önce ABD" politikasını benimsediğini ve bu doğrultuda da zaman zaman diğer ülkelerle işbirliğine girilebileceğini söyledi.

İsrail'in ABD ile ortak çıkarlarının olabildiğini anlatan Vance, Gazze planını örnek vererek, "Bazen de ABD ile ortak çıkarları olmuyor." ifadesini kullandı.

Vance, "ABD Başkanı, ancak İsrail'e baskı uygulamayı kabullenerek bu barış anlaşmasını gerçekleştirebildi." dedi.

Trump yönetiminde Orta Doğu'da elde edilen "başarının" önemine değinen Vance, "İsrail, bu ABD Başkanı'nı (Trump'ı) kontrol etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yahudiler, İsa Mesih’in mesih olduğuna inanmıyor"

Vance, sorunun Hristiyanlık ile Yahudilik arasındaki ilişkiye dair kısmı için de "Yahudiler, İsa Mesih’in mesih olduğuna inanmıyor. Açıkçası Hristiyanlar, kendileri ile Yahudiler arasında bazı önemli teolojik anlaşmazlıkların olduğuna inanıyor. Benim tutumum, bu konuları konuşmak yönündedir." yanıtını verdi.

İsrail ile Hristiyanların kutsal saydığı bölgelere ulaşım konusuna değinen Vance, "İsrail'deki dostlarımızla işbirliği yaparak Hristiyanların bu bölgeye güvenli şekilde erişebilmelerini sağlayabiliriz. Bu, bariz ortak çıkarlarımızın olduğu bir alan." dedi.

Putin: İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyorPutin: İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyorDünya

 

Dünya
Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz
Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz
AB: Nükleer deneme tartışmalarında Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı
AB: Nükleer deneme tartışmalarında Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı
Putin: İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor
Putin: İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan orduya "İsrail güçlerinin ülke topraklarına girmesine karşı koyun” talimatı
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "İsrail güçlerinin ülke topraklarına girmesine karşı koyun” talimatı
Şam’ın Arbin Mahallesi'nde yaşamdan geriye yalnızca enkaz yığını kaldı
Şam’ın Arbin Mahallesi'nde yaşamdan geriye yalnızca enkaz yığını kaldı
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi