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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten İran’ın İsrail saldırısına tepki

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, İsrail’in İran'ın saldırısını ABD yardımıyla bertaraf ettiğini belirterek, “Ortak savunmamız etkili oldu” dedi. İran’ın Orta Doğu'da istikrarı bozan, tehlikeli bir güç olduğunu savunan Harris, “İsrail'in güvenliğine olan bağlılığım sarsılmazdır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten İran’ın İsrail saldırısına tepki
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ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan adayı Kamala Harris, Washington D.C’deki Josephine Butler Parks Center’da İran’ın İsrail’e yönelik roketli saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın “pervasız” ve “küstah” bir saldırıyla İsrail'e yaklaşık 200 balistik füze fırlattığını söyleyen Harris, “Bu saldırıyı kesin bir dille kınıyorum” ifadelerini kullandı.

İran’ın Orta Doğu'da istikrarı bozan, tehlikeli bir güç olduğunu ve bugün İsrail'e yapılan saldırının bu gerçeği gözler önüne serdiğini savunan Harris, “Bugün erken saatlerde Başkan Biden ve ulusal güvenlik ekibimizle birlikte Durum Odası’ndaydım. Saldırıyı gerçek zamanlı olarak izledik ve bölgedeki ABD personelinin korunmasının her şeyden önemli olduğunu yineledik” ifadelerini kullandı.

“Başkan Biden’ın İran füzelerini vurma talimatını destekliyorum”

ABD Başkanı Joe Biden'ın “ABD ordusunun İsrail'i hedef alan İran füzelerini vurması” yönündeki talimatını tamamen desteklediğini ifade eden Harris, “Etkilerini hala değerlendiriyoruz. Ancak ilk belirlemeler, İsrail'in bizim de yardımımızla bu saldırıyı bertaraf edebildiği yönünde. Ortak savunmamız etkili oldu ve bu başarılı işbirliği pek çok masum hayatı kurtardı” şeklinde konuştu. İsrail'in İran ve İran destekli terörist milislere karşı kendisini savunma kabiliyetine sahip olmasını her zaman destekleyeceğini yineleyen Harris, “İsrail'in güvenliğine olan bağlılığım sarsılmazdır” dedi.

“İran’a karşı ne gerekiyorsa yapacağız”

Harris, İran’ın sadece İsrail için değil, aynı zamanda bölgedeki Amerikan personeli, Amerikan çıkarları ve İran merkezli ve destekli terörist vekillerin elinde acı çeken masum siviller için de bir tehdit olduğunu dile getirdi. “İran'a ve İran destekli teröristlere karşı ABD güçlerini ve çıkarlarını savunmak için ne gerekiyorsa yapmaktan asla çekinmeyeceğiz” diyen Harris, “İran'ın saldırgan tutumunu engellemek ve onları sorumlu tutmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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