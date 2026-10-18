ABD Başkan Yardımcısı Vance'den adaylık açıklaması: Karar vermedim

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, CBS News tarafından düzenlenen programda seçmenlerin sorularını yanıtladı, siyasi geleceğine, İran'la savaşa, ABD ekonomisine ve göç politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2028'de başkanlık için yarışmama ihtimali olup olmadığı sorulan Vance, "Elbette (aday olmama) ihtimalim var" dedi. Vance, önemli yaşam kararlarını erteleme eğiliminde olduğunu belirterek, bu konuyu düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Vance, ABD ekonomisi hakkında da hayat pahalılığıyla mücadele ve ekonomik toparlanma için zamana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, ülkedeki ekonomik sorunların tek bir başkanlık döneminde ortaya çıkmadığını savundu.

İran'la savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına değinen Vance, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının engellenmesinin küresel enerji arzı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, çatışmalar sona erdiğinde benzin fiyatlarının düşeceğini öne sürdü.

ICE görevlilerinin hataları ve veri merkezlerinin ekonomik etkisi

Vance, ülkedeki göçmenlere yönelik uygulamalarıyla tartışma konusu olan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin hata yaptığını kabul ederek, bu durumlarda soruşturma ve disiplin süreçlerinin işletilmesi gerektiğini belirtti.

H-1B çalışma vizesi sahiplerini daha önce "yabancı sözleşmeli hizmetçiler" olarak nitelendiren açıklamalarına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Vance, söyleminin kusurlu olduğu noktaların sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

Trump'ın kişisel ticari çıkarlarını başkanlık görevinin önüne koyup koymadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Vance, başkanın yolsuzluğa katıldığına veya buna göz yumduğuna dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Vance, yapay zeka sektöründeki büyümeyle sayıları artan veri merkezlerinin yerel topluluklara ekonomik katkı sağlaması ve konutların elektrik faturalarını artırmaması gerektiğini kaydetti.

Veri merkezlerinden elde edilen ekonomik kazanımların yalnızca teknoloji milyarderlerine gitmemesi, toplumun geneline yayılması gerektiğini vurguladı.