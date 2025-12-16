ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail'e yönelik eleştiriler antisemitizmle karıştırılmamalı

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gençler arasında antisemitizmin arttığını öne süren bir haberi eleştirdi.

Antisemitizm ile İsrail eleştirisi arasındaki çizgi

İsrail'i eleştirmenin antisemitizm olmadığını vurgulayan Vance, "İsrail'i sevmemek (ya da belirli bir İsrail politikasına katılmamak) ile antisemitizm arasında bir fark olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı Vance, medya kuruluşlarının antisemitizmi doğru analiz edemediğini ileri sürerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ana akım gazetecilik son derece ilgisiz ve kendi doğrularıyla meşgul. Antisemitizmdeki kuşaklar arası bölünme hakkında, kuşakların demografik yapısını tartışmadan bir makale yazmak akıl almaz. Antisemitizmi ve diğer her türlü etnik nefreti ortadan kaldırmak için yapılabilecek en önemli şey, göçü azaltma ve uyumu teşvik etme çabalarımızı desteklemektir. Ancak bunlar merak ve özeleştiriden yoksun oldukları için bunu yapmıyor."

Vance, geçen hafta NBC News'e yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti içinde antisemitizmin arttığı yönündeki uyarılara katılmadığını da dile getirmişti.