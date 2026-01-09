ABD Başkan Yardımcısı Vance: Trump ile Petro'nun görüşmesi çok verimli geçti

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vance, Trump’ın Kolombiya Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesini “çok verimli” olarak nitelendirdi.

Vance, söz konusu temasın Karayipler bölgesinde suç kartellerinin etkisini azaltmayı ve barış ortamını güçlendirmeyi amaçlayan daha kapsamlı girişimlere katkı sağlayacağını ifade etti.

"Bölgedeki müttefiklerle temaslar sürüyor"

Yasa dışı gelir kaynaklarının, özellikle uyuşturucu ticaretinin hedef alınmasının bölgedeki istikrarsızlığı azaltmada kritik rol oynayacağını belirten Vance, bu başlıkta bölgedeki müttefiklerle her seviyede temasların sürdüğünü söyledi.

ABD’nin bölgede gücü suç kartellerinden alarak meşru yönetimlere devretme konusunda kararlı olduğunu dile getiren Vance, bu yaklaşımın Karayipler’de barışa katkı sağlayacağını savundu. Vance, yasa dışı kartel gelirlerinin başlıca kaynakları olan kokain, fentanil ve benzeri faaliyetlerin ortadan kaldırılmasının, Latin Amerika ve Karayipler’deki temel istikrarsızlık unsurlarından birinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geldiğini ifade etti.