ABD Başkan Yardımcısı Vance: Trump zorunlu kalmadıkça İran'a yeniden ordu göndermeyecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın açık şekilde belirlenmiş bir hedef bulunmadığı ve zorunlu bir durum oluşmadığı sürece ABD ordusunu yeniden İran'a sevk etmeyeceğini açıkladı. Vance, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden temasların ise henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen olumlu ilerlediğini ifade etti.

İran konusunda kararlar gelişmelere bağlı



Virginia eyaletinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan JD Vance, İran'la ilgili süreçte kesin taahhütlerde bulunmanın mümkün olmadığını söyledi. Bu konuda atılacak adımların Tahran yönetiminin izleyeceği politikaya bağlı olduğunu belirten Vance, Başkan Donald Trump'ın yalnızca zorunlu bir durum ortaya çıkması ve net biçimde tanımlanmış bir hedef bulunması halinde askeri seçenekleri değerlendireceğini dile getirdi.

Doha görüşmeleri olumlu ilerliyor

Katar'ın başkenti Doha'da sürdürülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vance, müzakerelerin şu ana kadar olumlu bir seyir izlediğini söyledi.

Görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu vurgulayan Vance, "Şu anda görüşmeler iyi gidiyor. Henüz çok erken bir aşamadayız ama görüşmeler iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Nükleer program ve denetimler uyarısı

Müzakerelerin başarıya ulaşması için gerekli adımların atılacağını belirten Vance, İran'ın atabileceği bazı adımların ise ABD'nin yaklaşımını değiştirebileceğini kaydetti.

İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmeye yönelmesi, uluslararası denetimlere izin vermemesi ya da son günlerde ara verdiği ticari gemilere yönelik saldırılara yeniden başlaması halinde Başkan Donald Trump'ın önünde farklı seçeneklerin bulunmaya devam edeceğini ifade eden Vance, bu ihtimaller karşısında tüm seçeneklerin masada olacağını söyledi.