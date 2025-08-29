ABD Başkan Yardımcısı Vance: Trump'ın sağlığının bozulması halinde başkanlığa hazırım

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden USA Today'e konuşan Vance, cilt altı dokuda kalınlaşma ve bacak damarlarının hasar görmesiyle kanın kalbe geri akışının engellendiği bir hastalık olarak tanımlanan "venöz yetmezlik" tanısı konan Trump'ın sağlık durumu hakkındaki soruları yanıtladı.

"Trump, inanılmaz derece sağlıklı"

Donald Trump'ın başkanlık dönemi boyunca halkına hizmet etmeye devam edeceğini düşündüğünü söyleyen Vance, "Başkan inanılmaz derecede sağlıklı. Olağanüstü bir enerjisi var." ifadesini kullandı.

Vance, Trump'ın ekibindeki çoğu kişinin başkandan daha genç olmasına rağmen en uzun mesai yapan kişinin Trump olduğunu belirterek, "Gece en son telefon görüşmesi yapan kişi o, sabah ise ilk uyanan ve ilk aramaları yapan yine o." dedi.

"Acil durumda göreve hazırım"

Başkanlık görevini devralmaya hazır olup olmadığı sorulan Vance, "Tanrı korusun, korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 gün içinde aldığım eğitimden daha iyi bir işbaşı eğitimi düşünemiyorum." yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada yayılan ve Trump'ın bacağında şişlik ve elinde morluklar olduğunu gösteren görüntüler, dikkatleri Trump'ın sağlık durumuna çevirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Trump'ın "venöz yetmezlik" olarak adlandırılan bir damar rahatsızlığı olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın elinde görülen morlukları "aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı" şeklinde açıklayan Leavitt, başkanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.