  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ülkedeki vatandaşlık uygulamalarını değiştirilmeli
Takip Et

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ülkedeki vatandaşlık uygulamalarını değiştirilmeli

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın, göçmen ailelerin çocuklarının doğum yoluyla vatandaşlık almasını sonlandıracak kararının arkasında olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ülkedeki vatandaşlık uygulamalarını değiştirilmeli
Takip Et

Amerikan CBS News kanalının "Face the Nation" programına konuk olan Vance, Trump'ın düzensiz göçmenlerin ülkeden gönderilmesini hedefleyen politikalarını ve gelen eleştirileri değerlendirdi.

"Çocuğunuz Amerikan topraklarında doğdu diye ABD vatandaşı olamaz"

Vance, bir federal hakimin, Trump yönetiminin, göçmen ailelerin ABD topraklarında doğmuş çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasını sonlandıran kararnameyi geçici olarak durdurma kararına kesinlikle katılmadığının altını çizerek, "Eğer ülkede yasa dışı bir yabancıysanız ve buraya geçici olarak geldiyseniz, çocuğunuz Amerikan topraklarında doğdu diye ABD vatandaşı olamaz." dedi.

Trump'ın ülkedeki mevcut göçmenlik ve vatandaşlık politikalarını değiştirmeye yönelik adımlarını desteklediğini belirten Vance, özellikle 19. yüzyılda ABD Anayasası'nın 14. ek maddesiyle güvence altına alınan doğumla vatandaşlık hakkını sonlandıracak kararnamenin arkasında olduğunu söyledi.

Vance, ABD'nin farklı ülkelerden gelen yerleşimciler tarafından kurulduğunun hatırlatıldığı soruya, "Ülkenin göçmenler tarafından kurulmuş olması, 240 yıl sonra dünyanın en saçma göçmen politikasına sahip olmamız gerektiği anlamına gelmiyor." şeklinde yanıt verdi.

Anayasa'nın ilgili maddesi, "ABD'de doğan ya da ABD vatandaşlığına geçen ve ABD'nin yargı yetkisine tabi olan herkes ABD'nin ve ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır" ifadesiyle, ülke sınırlarında doğan herkese vatandaşlık hakkı tanıyor.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Ayrıca Başkan Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı da almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Migros'ta her 25 TL'lik alışverişte kaçırılmayacak indirimli ürünler (MİGROS SEÇ AL KAMPANYASI)Migros'ta her 25 TL'lik alışverişte kaçırılmayacak indirimli ürünler (MİGROS SEÇ AL KAMPANYASI)Ekonomi
Onur'da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirim fırsatı (SON TARİH 5 ŞUBAT)Onur'da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirim fırsatı (SON TARİH 5 ŞUBAT)Ekonomi

 

Dünya
AB Komisyonu üyesi Lahbib: Suriye'deki yeni yönetim "güven verici"
AB Komisyonu üyesi Lahbib: Suriye'deki yeni yönetim "güven verici"
Çin'de sanayi şirketlerinin kârları yüzde 3 azaldı
Çin'de sanayi şirketlerinin kârları yüzde 3 azaldı
İngiltere'de 200 şirket, kalıcı olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçti
İngiltere'de 200 şirket, kalıcı olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçti
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin-Trump görüşmesi için zaman gerekiyor
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin-Trump görüşmesi için zaman gerekiyor
Uzmanı uyardı! Fahiş fiyat uygulayan yangın tüpü satıcıları ihbar edilmeli
Uzmanı uyardı! Fahiş fiyat uygulayan yangın tüpü satıcıları ihbar edilmeli
İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını artırarak sürdürüyor
İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını artırarak sürdürüyor