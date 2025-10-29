  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten ateşkes değerlendirmesi
Takip Et

ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten ateşkes değerlendirmesi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze’deki ateşkesin sürmesine rağmen bölgede çatışmaların tamamen sona ermeyeceğini belirterek, “Bazı saldırılar yaşansa da barış sürecinin devam edeceğini öngörüyorum” dedi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten ateşkes değerlendirmesi
Takip Et

BD Başkan Yardımcısı JD Vance, “Gazze’de ateşkes devam ediyor. Bu, bölge bazı çatışmaların yaşanmayacağı anlamına gelmiyor” dedi.

"Ateşkesin devam etmesi, bölgede bazı çatışmaların yaşanmayacağı anlamına gelmiyor"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington’da gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vance, Hamas ile İsrail'in birbirlerini ateşkesi bozmakla itham ettiğine dikkat çekerek, “Gazze’de ateşkes devam ediyor. Bu, bölgede bazı çatışmaların yaşanmayacağı anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Vance, “Hamas'ın ya da Gazze'deki başka birinin İsrail askerlerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna karşılık vermesini de öngörüyoruz; ancak tüm bunlara rağmen barışın süreceğini tahmin ediyorum” açıklamasında bulundu.

İsrail: Gazze'de ateşkes yeniden başladıİsrail: Gazze'de ateşkes yeniden başladıDünya

 

Dünya
Saatte 250 lira kazanırken şimdi günde 250 bin lira kazanıyor!
Saatte 250 lira kazanırken şimdi günde 250 bin lira kazanıyor!
Dubai’de yeni bir rekor: Dünyanın en yüksek saatli konut kulesi geliyor
Dubai’de yeni bir rekor: Dünyanın en yüksek saatli konut kulesi geliyor
İsrail: Gazze'de ateşkes yeniden başladı
İsrail: Gazze'de ateşkes yeniden başladı
Hollanda genel seçimler için sandık başında
Hollanda genel seçimler için sandık başında
Ben & Jerry's'in kurucu ortağı, Unilever'in Filistin'e özel dondurma üretimini durdurduğunu iddia etti
Ben & Jerry's'in kurucu ortağından Unilever'in Filistin'e özel dondurma üretimini durdurduğu iddiası
Asırlık mektup karaya vurdu: İki askerin şişedeki mektubu 109 yıl sonra bulundu
Asırlık mektup karaya vurdu: İki askerin şişedeki mektubu 109 yıl sonra bulundu