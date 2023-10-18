ABD Başkanı Biden İsrail'de

İsrail’in Gazze'deki Baptist Hastanesi’ne gerçekleştirdiği ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırı tüm dünyada büyük tepki toplarken, ABD Başkanı Joe Biden, saldırının gölgesinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitti.

Biden'ı Tel Aviv'e inişinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıladı. İki lider kucaklaşarak samimi pozlar verirken Beyaz Saray, ziyaret hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Biden, Tel Aviv'e yapacağı ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesiyle görüşecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyareti sırasında, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıkladı.

Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizdi.

Biden'ın, var olan gerilimin ilerlemesini istemediklerini vurgulayacağını kaydeden Kirby, "ulus veya terörist gruplar fark etmeksizin" gerilimi artıracak her türlü aktöre engel olmak istediklerini belirtti.

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Öte yandan Kirby, İsrail-Filistin çatışmaları sırasında 31 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini, 13'ünün ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için diplomatik çabalarına da dikkati çeken Kirby, bölgeye yardım ulaştırma konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Kirby, Biden'ın dönüş yolunda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yapmayı planladığını sözlerine ekledi.